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Пенсионный

Народный Доверительный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
730
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 10 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим законодательством РФ, либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
692
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 620-36-33

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