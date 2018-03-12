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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста в соответствии с действующим законодательством РФ, либо при предъявлении пенсионного удостоверения или справки из ПФР. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1000 рублей; не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты по вкладу сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.