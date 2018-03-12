Люкс доверительный
Актив Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
201 514 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|368 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей; не позднее 91 дня до окончания срока действия договра
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс доверительный» в 12 городах России
208
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Адрес
-
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 47-52-70
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