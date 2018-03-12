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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей; не позднее 91 дня до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.