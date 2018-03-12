Вход
Поиск

Люкс мой день

Актив Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
203 610
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 120 дней от 121 до 180 дней от 181 до 240 дней от 241 до 300 дней от 301 до 365 дней 367 дней
от 3 000 000 ₽ 5,75 6 6,25 6,5 6,55 6,6 6,65 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс мой день» в 12 городах России
206
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 47-52-70

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс доверительный 6,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 6,3 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 6,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 5,7 1 000 ₽ Посмотреть
Гарантированный доход 5,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доход шесть раз в год 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный процент 5,5 100 ₽ Посмотреть
Долгосрочный 5,4 1 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход 5,2 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 2 1 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще