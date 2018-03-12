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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: иные только в порядке безналичного перевода со счетов организаций, осуществляющих пенсионное обеспечение (в т.ч. негосударственное пенсионное обеспечение) Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 16:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.