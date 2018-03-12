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Газпромбанк - Пенсионный доход

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,20%
Сумма
от 500 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
32
Ставка
6,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 ₽ 6,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные
только в порядке безналичного перевода со счетов организаций, осуществляющих пенсионное обеспечение (в т.ч. негосударственное пенсионное обеспечение)
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 16:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - Пенсионный доход» в 210 городах России
3 449
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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