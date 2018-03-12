Максимальный доход с Халвой (в рублях на три года)
Совкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 198 ₽
Ставка
8,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|365 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 30 000 ₽
|7,7
|8,1
|7,7
|6,9
|6,9
в таблице указаны сроки возможного расторжения (в днях)
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на счёт банковской карты
на карту рассрочки «Халва»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад оформляется на срок 1095 дней. Вклад открывается при наличии карты "Халва". Покупки на сумму от 5 000 рублей в магазинах-партнерах банка должны совершаться ежемесячно, в период действия депозита (подробнее на см. на сайте )
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; дополнительные взносы осуществляются в сумме не более первоначального взноса, внесенного в первые 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при условии ежемесячных безналичных расчётов по карте Халва внутри партнёрской сети Банка в течение возможных периодов расторжения (3 мес., 6 мес., 1 или 2 года) суммой не менее 5 000 рублей, при досрочном расторжении процентная ставка увеличивается на 0,5% за выдержанный период (подробнее на сайте банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход с Халвой (в рублях на три года)» в 991 городе России
99 274
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
-
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба
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