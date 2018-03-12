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Максимальный доход с Халвой (в рублях на три года)

Совкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 198
Ставка
8,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней 365 дней 730 дней 1095 дней
от 30 000 ₽ 7,7 8,1 7,7 6,9 6,9

в таблице указаны сроки возможного расторжения (в днях)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
на карту рассрочки «Халва»
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад оформляется на срок 1095 дней. Вклад открывается при наличии карты "Халва". Покупки на сумму от 5 000 рублей в магазинах-партнерах банка должны совершаться ежемесячно, в период действия депозита (подробнее на см. на сайте )

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
1 000 рублей; дополнительные взносы осуществляются в сумме не более первоначального взноса, внесенного в первые 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при условии ежемесячных безналичных расчётов по карте Халва внутри партнёрской сети Банка в течение возможных периодов расторжения (3 мес., 6 мес., 1 или 2 года) суммой не менее 5 000 рублей, при досрочном расторжении процентная ставка увеличивается на 0,5% за выдержанный период (подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход с Халвой (в рублях на три года)» в 991 городе России
99 274
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Кострома
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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