Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока на счёт банковской карты на карту рассрочки «Халва»

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

Вклад оформляется на срок 1095 дней. Вклад открывается при наличии карты "Халва". Покупки на сумму от 5 000 рублей в магазинах-партнерах банка должны совершаться ежемесячно, в период действия депозита (подробнее на см. на сайте )

Пополнение

возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 1 000 рублей; дополнительные взносы осуществляются в сумме не более первоначального взноса, внесенного в первые 10 дней срока вклада; банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад

Частичное снятие

невозможно

Досрочное расторжение

на льготных условиях при условии ежемесячных безналичных расчётов по карте Халва внутри партнёрской сети Банка в течение возможных периодов расторжения (3 мес., 6 мес., 1 или 2 года) суммой не менее 5 000 рублей, при досрочном расторжении процентная ставка увеличивается на 0,5% за выдержанный период (подробнее на сайте банка)

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

02.03.2018 10:18