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Кристальный

Джей энд Ти Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
113 318
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 500 000 ₽ 6 7,3
от 3 000 000 ₽ 6 7,5 7,5
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 10 000 $ 1,2 1,4 1,6
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 20 000 € 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 09:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кристальный» в 1 городе России
660
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Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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