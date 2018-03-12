Супер вклад Ультима
Валюта
$
Ставка
2,10%
Сумма
от 150 000 $
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 562 $
Ставка
2,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 150 000 $ до 500 000 $
|2,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад могут открыть новые клиенты банка и действующие клиенты, которым оформлен пакет услуг "Ультима" (подробнее см. сайт банка).
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер вклад Ультима» в 39 городах России
879
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
- Адрес
-
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 500-58-59 — звонок по России бесплатный8 800 500-58-80 — звонок по России бесплатный
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