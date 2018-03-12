Вход
Поиск

Супер вклад Ультима

БКС (БКС Премьер), вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
2,10%
Сумма
от 150 000 $
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 562 $
Ставка
2,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 150 000 $ до 500 000 $ 2,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад могут открыть новые клиенты банка и действующие клиенты, которым оформлен пакет услуг "Ультима" (подробнее см. сайт банка).

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супер вклад Ультима» в 39 городах России
879
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-58-59 — звонок по России бесплатный
8 800 500-58-80 — звонок по России бесплатный

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
БКС Высокий процент 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,7 300 000 ₽ Посмотреть
Универсальный выбор 5,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Супервклад 8,1 300 000 ₽ Посмотреть
БКС Удобный 5,9 30 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 4 5 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще