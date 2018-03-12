Комфортный статус
Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
417 370 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|183 дня
|273 дня
|367 дней
|735 дней
|1100 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,75
|7,25
|7,75
|8
|7,25
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный статус» в 20 городах России
3 576
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
-
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55
Специальные предложения
по вкладам
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|Классический (ежемесячно)
|7,25
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (ежемесячно)
|6,75
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (пенсионный, в конце срока)
|7,5
|1 400 000 ₽
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|Перспективный (пенсионный, ежемесячно)
|7
|1 400 000 ₽
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|Двойная выгода (в конце срока)
|8,75
|50 000 ₽
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|Инвестиционный
|8,75
|30 000 ₽
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|Весенний процент
|7,5
|100 000 ₽
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|Комфортный (в конце срока)
|6,75
|1 400 000 ₽
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|Максимальный
|6,75
|10 000 ₽
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|Комфортный (ежемесячно)
|6,25
|1 400 000 ₽
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