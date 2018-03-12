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Комфортный статус

Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
417 370
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
от 5 000 000 ₽ 6,75 7,25 7,75 8 7,25 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный статус» в 20 городах России
3 576
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Перспективный (в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (в конце срока) 8,75 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 8,75 30 000 ₽ Посмотреть
Весенний процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
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