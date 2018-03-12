Достижимый (онлайн)
Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
57 275 ₽
Ставка
7,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|7,6
|7,5
|от 1 500 000 ₽
|7,7
|7,6
|181 день
|367 дней
|от 1 000 $
|1,3
|1,7
|от 10 000 $
|1,4
|1,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается в системе Интернет-Банк.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Достижимый (онлайн)» в 5 городах России
1 303
Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
-
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 329-55-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
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