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Таврический Максимум (онлайн)

Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
202
Ставка
8,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 10 000 ₽ 8,1 8,1 8
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 $ 2 2,3 2,5 2,75
91 день 181 день 367 дней 730 дней 1095 дней
от 1 000 € 1 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается в системе Интернет-Банк.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Таврический Максимум (онлайн)» в 5 городах России
11 315
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Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 31 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 329-55-10

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Достижимый (в офисах банка) 7,6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Удобный (онлайн) 7,3 500 000 ₽ Посмотреть
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