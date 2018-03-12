Супервклад
Валюта
RUB USD
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 300 ₽
Ставка
8,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|365 дней
|от 300 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|—
|8,1
|181 день
|365 дней
|от 6 000 $ до 100 000 $
|2
|—
минимальная сумма в г. Москва - 500 000 рублей, 9 000 долларов
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад могут открыть новые клиенты банка и действующие клиенты, обслуживающиеся на пакетах услуг "Премьер Базовый" или "Премьер Расширенный" (подробнее см. сайт банка).
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Супервклад» в 39 городах России
12 122
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
- Адрес
-
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 500-58-59 — звонок по России бесплатный8 800 500-58-80 — звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
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