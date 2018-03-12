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Сбережения и защита (при оплате полиса на 3 года)

Енисейский Объединенный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,72%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
228 375
Ставка
7,72%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 370 дней 720 дней
от 50 000 ₽ 6,67 7,23 7,53
от 500 000 ₽ 6,75 7,32 7,62
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,84 7,41 7,72

два периода начисления процентов: первый - 30 дней со ставками 2,5-3,5% в зависимости от срока, второй - с 31 дня и до окончания вклад со ставками 7,5-7,9% в зависимости от суммы и срока; без оплаты полиса ставки по вкладу составят 2,5-3,5% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
размер суммы страховой премии должен быть не менее 30 000 российских рублей; Партнерская программа инвестиционного страхования жизни - "Верное решение" от АО "Уралсиб жизнь"
Особые условия

Договор вклада "Сбережения и защита" заключается при оплате вкладчиком в тот же день и в том же подразделения банка страховой премии в полном объеме по договору инвестиционного страхования жизни на срок три года.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - 2,5%, от 91 до 180 дней - 3%, от 181 до 369 дней - 3,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 15:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбережения и защита (при оплате полиса на 3 года)» в 29 городах России
25
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Красноярск
Отделения 9 Банкоматы 34 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба

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