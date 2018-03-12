Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

два периода начисления процентов: первый - 30 дней со ставками 2,5-3,5% в зависимости от срока, второй - с 31 дня и до окончания вклад со ставками 7,5-7,9% в зависимости от суммы и срока; без оплаты полиса ставки по вкладу составят 2,5-3,5% годовых