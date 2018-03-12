Сбережения и защита (при оплате полиса на 5 лет)
Валюта
₽
Ставка
до 7,81%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
231 038 ₽
Ставка
7,81%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 30 000 ₽
|6,75
|7,32
|7,62
|от 500 000 ₽
|6,84
|7,41
|7,72
|от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|6,92
|7,5
|7,81
два периода начисления процентов: первый - 30 дней со ставками 2,5-3,5% в зависимости от срока, второй - с 31 дня и до окончания вклад со ставками 7,6-8% в зависимости от суммы и срока; без оплаты полиса ставки по вкладу составят 2,5-3,5% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
страховой
размер суммы страховой премии должен быть не менее 30 000 российских рублей; Партнерская программа инвестиционного страхования жизни - "Верное решение" от АО "Уралсиб жизнь"
- Особые условия
-
Договор вклада "Сбережения и защита" заключается при оплате вкладчиком в тот же день и в том же подразделения банка страховой премии в полном объеме по договору инвестиционного страхования жизни на срок пять лет.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 2,5%, от 91 до 180 дней - 3%, от 181 до 369 дней - 3,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 15:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбережения и защита (при оплате полиса на 5 лет)» в 29 городах России
21
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
-
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Красноярск
- Телефоны
-
8 800 200-97-00 — единая справочная служба
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