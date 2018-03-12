по вкладам в рублях проценты выплачиваются на счет банковской карты или счет вклада "Кошелек"; по вкладам в валюте - на текущий счет или счет банковской карты

минимальная сумма

максимальная сумма

срок внесения пополнения

от 10 000 рублей или 1500 000 рублей в зависимости от минимальной суммы вклада в рублях и от 200 долларов/евро; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); максимальный дополнительный взнос (с учетом всех принятых) ограничен размером первоначальной суммы вклада увеличенной в 5 раз