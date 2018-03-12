Снежный Плюс
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
117 842 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|7,25
|7,35
|7,5
|от 1 500 000 ₽
|7,3
|7,5
|7,75
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 1 000 $
|1
|1,5
|2
|91 день
|181 день
|370 дней
|от 1 000 €
|0,25
|0,4
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам в рублях проценты выплачиваются на счет банковской карты или счет вклада "Кошелек"; по вкладам в валюте - на текущий счет или счет банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
от 10 000 рублей или 1500 000 рублей в зависимости от минимальной суммы вклада в рублях и от 200 долларов/евро; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); максимальный дополнительный взнос (с учетом всех принятых) ограничен размером первоначальной суммы вклада увеличенной в 5 раз
- минимальная сумма
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
ежемесячное снятие части вклада в размере не более 20% от суммы остатка по вкладу на 1-е число месяца
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Снежный Плюс» в 17 городах России
4 353
Справочная информация
АО «АктивКапитал Банк»
- Адрес
-
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
- Отделения и банкоматы
-
в городе Самара
- Телефоны
-
(846) 993-83-66(846) 200-02-42
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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