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Снежный Плюс

АктивКапитал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
117 842
Ставка
7,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 7,25 7,35 7,5
от 1 500 000 ₽ 7,3 7,5 7,75
91 день 181 день 370 дней
от 1 000 $ 1 1,5 2
91 день 181 день 370 дней
от 1 000 € 0,25 0,4 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам в рублях проценты выплачиваются на счет банковской карты или счет вклада "Кошелек"; по вкладам в валюте - на текущий счет или счет банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
от 10 000 рублей или 1500 000 рублей в зависимости от минимальной суммы вклада в рублях и от 200 долларов/евро; в течение первых 45/90/180 календарных дней с момента действия договора вклада (для вкладов, заключенных на срок 91/181/370 календарных дней); максимальный дополнительный взнос (с учетом всех принятых) ограничен размером первоначальной суммы вклада увеличенной в 5 раз
Частичное снятие
возможно
ежемесячное снятие части вклада в размере не более 20% от суммы остатка по вкладу на 1-е число месяца
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Снежный Плюс» в 17 городах России
4 353
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Справочная информация
АО «АктивКапитал Банк»
Адрес
443001, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84
Отделения и банкоматы
в городе Самара
Отделения 7 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 993-83-66
(846) 200-02-42

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