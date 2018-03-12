Стратегический
Валюта
₽
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
137 979 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|395 дней
|от 500 000 ₽
|7,5
|8
|от 1 500 000 ₽
|8,3
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
В день открытия вклада заключается договор инвестиционного страхования жизни с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия». Сумма вклада меньше или равна трехкратному размеру страховой премии по договору ИСЖ.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический» в 48 городах России
7 285
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Российский Капитал»
- Адрес
-
121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
- Сайт
- www.roscap.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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