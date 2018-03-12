Вход
Поиск

Стратегический

Российский Капитал, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
137 979
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 395 дней
от 500 000 ₽ 7,5 8
от 1 500 000 ₽ 8,3 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

В день открытия вклада заключается договор инвестиционного страхования жизни с ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия». Сумма вклада меньше или равна трехкратному размеру страховой премии по договору ИСЖ.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегический» в 48 городах России
7 285
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Российский Капитал»
Адрес
121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
Сайт
www.roscap.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 12 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Доходный 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,3 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще