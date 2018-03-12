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Лаконичный

Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 33 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 мес. 3 дня 3 мес. 2 дня 5 мес.
от 500 ₽ до 10 000 000 ₽ 6 6 6

сумма вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств не может превышать 10 000 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лаконичный» в 16 городах России
219
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Киров
Отделения 19 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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