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Свободный

Банк Реалист (бывш. МПБ), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
69 084
Ставка
4,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ 4,3
от 1 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 4,8
367 дней
от 150 $ 0,5
от 25 000 $ до 85 000 $ 0,7
367 дней
от 130 € 0,3
от 20 000 € до 75 000 € 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свободный» в 6 городах России
302
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 787-72-27

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