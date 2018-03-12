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Эксперт

Банк Реалист (бывш. МПБ), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
541
Ставка
5,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 5,25
367 дней
от 150 $ до 20 000 $ 0,75
367 дней
от 150 € до 15 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение 180 дней с даты заключения договора вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
см. сайт банка
Увеличение ставки
нет
на 0,5 п.п. в рамках акции "Почетный клиент", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эксперт» в 6 городах России
318
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 787-72-27

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