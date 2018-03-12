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Зигзаг удачи

Банк Реалист (бывш. МПБ), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,88%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
605
Ставка
5,88%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5,88
367 дней
от 170 $ до 50 000 $ 1,01
367 дней
от 170 € до 50 000 € 0,14

четыре периода начисления процентов: от 5,5 до 6,25% в рублях, от 0,3 до 1,5% в долларах и от 0,1 до 0,2% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зигзаг удачи» в 6 городах России
334
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Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 787-72-27

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