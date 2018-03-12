Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: от 5,5 до 6,25% в рублях, от 0,3 до 1,5% в долларах и от 0,1 до 0,2% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств