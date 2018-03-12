Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 50 000 рублей и 1 000 долларов Досрочное расторжение на льготных условиях при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору Увеличение ставки возможно +0,3% в рублях и 0,1% в долларах при открытии вклада через интернет - банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.