Управляемый
Крайинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
41 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 1 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|3,3
|3,8
|4
|4
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 100 $ до 1 000 000 $
|0,05
|0,2
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 50 000 рублей и 1 000 долларов
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
- Увеличение ставки
-
возможно
+0,3% в рублях и 0,1% в долларах при открытии вклада через интернет - банк
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 49 городах России
385
Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
- Адрес
-
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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