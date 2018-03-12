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Управляемый

Крайинвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
41
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 1 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 3,3 3,8 4 4
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 100 $ до 1 000 000 $ 0,05 0,2 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 50 000 рублей и 1 000 долларов
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при расторжении вклада со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
Увеличение ставки
возможно
+0,3% в рублях и 0,1% в долларах при открытии вклада через интернет - банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 49 городах России
385
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 7 Банкоматы 102 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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