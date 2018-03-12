Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,37%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
547 дней
Основные характеристики
- выплата раз в полгода
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 853 ₽
Ставка
6,37%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|18 мес.
|от 100 000 ₽
|6,37
два периода начисления процентов: с первого по шестой месяц - 7,1%, с седьмого по 18-й месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
раз в полгода
проценты выплачиваются по истечении первого периода действия ставки, далее – каждые 6 месяцев
- Капитализация
- раз в полгода по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до окончания первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада «до востребования»; по истечении первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
процентная ставка за первый период увеличивается на 0,2 п.п.
- Автопролонгация
-
возможна
применяются условия, действующие в банке для вклада «Высокий сезон» на дату пролонгации
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые традиции (первый период 6 месяцев)» в 81 городе России
963
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
-
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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