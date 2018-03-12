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Добрые традиции (первый период 6 месяцев)

Возрождение, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,37%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата раз в полгода
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
9 853
Ставка
6,37%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
18 мес.
от 100 000 ₽ 6,37

два периода начисления процентов: с первого по шестой месяц - 7,1%, с седьмого по 18-й месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
раз в полгода
проценты выплачиваются по истечении первого периода действия ставки, далее – каждые 6 месяцев
Капитализация
раз в полгода по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до окончания первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада «до востребования»; по истечении первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
процентная ставка за первый период увеличивается на 0,2 п.п.
Автопролонгация
возможна
применяются условия, действующие в банке для вклада «Высокий сезон» на дату пролонгации
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 18:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добрые традиции (первый период 6 месяцев)» в 81 городе России
963
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Привилегированный Комфорт 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 7,1 2 500 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 7 1 000 ₽ Посмотреть
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