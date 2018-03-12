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два периода начисления процентов: с первого по 12-й месяц - 7,1%, с 13-ого по 18-й месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов раз в полгода или ежегодно проценты выплачиваются по истечении первого периода действия ставки, далее – каждые 6 месяцев Капитализация раз в полгода или ежегодно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до окончания первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада «до востребования»; по истечении первого периода нахождения суммы во вкладе - по ставке вклада Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения процентная ставка за первый период увеличивается на 0,2 п.п. Автопролонгация возможна применяются условия, действующие в банке для вклада «Высокий сезон» на дату пролонгации Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 17:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.