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Красивое решение

Банк Жилищного Финансирования, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,65%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 314
Ставка
7,65%
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Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 30 000 ₽ 7,65

четыре периода начисления процентов: с первого по 92-й день - 8,3%, с 93-го по 184-й день - 8%, со 185-го по 276-й день - 7,3%, с 277-го по 368-й день - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Срок действия
с 10.01.2018 по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1000 рублей; в течение 92 дней с даты открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 93 дня - по ставке 7% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Красивое решение» в 11 городах России
2 451
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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