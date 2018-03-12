Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

четыре периода начисления процентов: с первого по 92-й день - 8,3%, с 93-го по 184-й день - 8%, со 185-го по 276-й день - 7,3%, с 277-го по 368-й день - 7%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада