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Депозитный вклад (доллары/евро)

Балаково-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 $
Ставка
1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
366 дней
от 1 000 $ 1
366 дней
от 1 000 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
500 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный вклад (доллары/евро)» в 1 городе России
132
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Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
Адрес
413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
Отделения и банкоматы
в городе Балаково
Отделения 9 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(8453) 44-41-49

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