Депозитный вклад (доллары/евро)
Балаково-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 $
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 $
Ставка
1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|366 дней
|от 1 000 $
|1
|366 дней
|от 1 000 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный вклад (доллары/евро)» в 1 городе России
132
Справочная информация
АО «Балаково-Банк»
- Адрес
-
413840, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21
- Отделения и банкоматы
-
в городе Балаково
- Телефоны
-
(8453) 44-41-49
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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