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Удобный 1000

Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
132
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад можно открыть при оформлении в банке «Таврический» программы Накопительного страхования жизни.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный 1000» в 5 городах России
563
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Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 31 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(812) 329-55-10

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Таврический Максимум (онлайн) 8,1 10 000 ₽ Посмотреть
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