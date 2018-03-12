Удобный 1000
Таврический, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
132 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 ₽
|6,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Вклад можно открыть при оформлении в банке «Таврический» программы Накопительного страхования жизни.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 12:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный 1000» в 5 городах России
563
Справочная информация
ОАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
-
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 329-55-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Оптимальный (онлайн)
|7,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный (в офисах банка)
|7,7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Таврический Максимум (в офисах банка)
|8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Таврический Максимум (онлайн)
|8,1
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Уверенный выбор
|8,8
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Премиальный
|7,9
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Достижимый (онлайн)
|7,7
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Достижимый (в офисах банка)
|7,6
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный (онлайн)
|7,3
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный (в офисах банка)
|7,2
|500 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть