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Зимний

Майский, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 446
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 20 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зимний» в 1 городе России
93
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Справочная информация
ООО «Банк «Майский»
Адрес
361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д. 23
Отделения и банкоматы
в городе Майский
Телефоны
(86633) 2-24-60

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