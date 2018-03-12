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Почтовый

Почта Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 620
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 7,1 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Оформление вклада осуществляется в отделениях связи ФГУП «Почта России» при условии оформления вклада сотрудниками Почты России.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 10 календарных дней с даты оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 181 по 366 день - по ставке 4,3% годовых
Увеличение ставки
возможно при других условиях
на 0,25 п.п. при открытии вклада пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер»; к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтовый» в 1418 городах России
11 354
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 368 Банкоматы 365 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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