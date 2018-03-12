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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Оформление вклада осуществляется в отделениях связи ФГУП «Почта России» при условии оформления вклада сотрудниками Почты России. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 10 календарных дней с даты оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 181 по 366 день - по ставке 4,3% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях на 0,25 п.п. при открытии вклада пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер»; к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 14:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.