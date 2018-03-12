Почтовый
Почта Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 620 ₽
Ставка
7,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,1
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Оформление вклада осуществляется в отделениях связи ФГУП «Почта России» при условии оформления вклада сотрудниками Почты России.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 10 календарных дней с даты оформления договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 181 по 366 день - по ставке 4,3% годовых
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
на 0,25 п.п. при открытии вклада пенсионером, получающим пенсию на Сберегательный счет с тарифным планом «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер»; к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Пенсионный» или «Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтовый» в 1418 городах России
11 354
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
-
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба
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