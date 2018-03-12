Вклад открывается при условии наличия у вкладчика на дату заключения вклада (-ов) на общую сумму не менее 500 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 365 дней либо вклада (-ов) на общую сумму не менее 1 000 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 180 дней.