Вход
Поиск

Инвестиционный

Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
70 192
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 000 ₽ 7 6,75
от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 $ 2 1,5
от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 25 000 € 0,5 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается при условии наличия у вкладчика на дату заключения вклада (-ов) на общую сумму не менее 500 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 365 дней либо вклада (-ов) на общую сумму не менее 1 000 000 долларов или эквивалент этой суммы в других валютах (по курсу Банка России на дату заключения договора) на срок не менее 180 дней.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 29 городах России
859
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 16 Банкоматы 56 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратегия лидерства 8,25 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный Премиум 7,5 15 000 000 ₽ Посмотреть
Десерт 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 7 600 000 ₽ Посмотреть
Накопительный Премиум 6,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход Премиум 6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 5,75 600 000 ₽ Посмотреть
Срочный в китайских юанях 2,25 3 500 000 ¥ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще