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Гарантия

Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
6,49%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 595
Ставка
6,49%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 20 000 ₽ 6,49

два периода начисления процентов со ставкой 6,9% годовых за первые 395 дней срока действия вклада, 6% - с 396 по 730 день; ставка указана за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад возможно открыть за 3 месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости. Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 95 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантия» в 26 городах России
194
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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