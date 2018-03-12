Гарантия
Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
₽
Ставка
6,49%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 595 ₽
Ставка
6,49%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 20 000 ₽
|6,49
два периода начисления процентов со ставкой 6,9% годовых за первые 395 дней срока действия вклада, 6% - с 396 по 730 день; ставка указана за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад возможно открыть за 3 месяца до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости. Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 95 дней после оформления договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в зависимости от срока нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантия» в 26 городах России
194
Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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