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два периода начисления процентов со ставкой 6,8% годовых за первые 395 дней срока действия вклада, 6% - с 396 по 730 день; ставка указана за весь срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 95 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств на счете (см. подробнее на сайте банка) Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 05.03.2018 12:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.