Управляй
Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
395 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 082 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|от 20 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей, в течение 365 дней после открытия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 26 городах России
149
Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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