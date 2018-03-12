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Управляй

Юг-Инвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 082
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней
от 20 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, в течение 365 дней после открытия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 26 городах России
149
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Справочная информация
ОАО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 259-66-56

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