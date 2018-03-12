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Перспективный-2

Сельмашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно или ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
10 000
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 200 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно или ежеквартально
первое снятие процентов - по истечении 90 дней после открытия счета, но не ранее 1-го числа следующего месяца, далее - ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 90 дней с сохранением процентов
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный-2» в 2 городах России
114
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
Адрес
344029, г. Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш, д. 102
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 283-20-68

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