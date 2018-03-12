Перспективный-2
Сельмашбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно или ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 000 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 200 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно или ежеквартально
первое снятие процентов - по истечении 90 дней после открытия счета, но не ранее 1-го числа следующего месяца, далее - ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней с сохранением процентов
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный-2» в 2 городах России
114
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий Банк «Сельмашбанк»
- Адрес
-
344029, г. Ростов-на-Дону,
пр-тСельмаш, д. 102
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 283-20-68
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