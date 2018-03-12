Для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР. Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".

для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)