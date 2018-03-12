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Мобильный (с пакетом услуг)

Уральский Банк Реконструкции и Развития, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходим доступ к интернет-банку и/или действующая банковская карта.
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 900
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
210 дней
от 50 000 ₽ 6,5
210 дней
от 300 $ 0,75
210 дней
от 300 € 0,6

минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке и банкоматах от 1 000 рублей/50 долларов США/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР. Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".

Пополнение
возможно
в кассах банка – 20 000 рублей / 100 долл США / 100 евро, в интернет-банке / банкоматах – без ограничений
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
возможно
для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)
Дата актуализации
01.03.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный (с пакетом услуг)» в 91 городе России
2 179
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 32 Банкоматы 183 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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