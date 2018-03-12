Мобильный (с пакетом услуг)
Для открытия вклада необходим доступ к интернет-банку и/или действующая банковская карта.
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
210 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 900 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|210 дней
|от 50 000 ₽
|6,5
|210 дней
|от 300 $
|0,75
|210 дней
|от 300 €
|0,6
минимальная сумма для вкладов, открытых в интернет-банке и банкоматах от 1 000 рублей/50 долларов США/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Для оформления вклада в Интернет-банке или банкомате необходима действующая банковская карта УБРиР. Вклад открывается с оформлением пакета услуг "Всё под контролем".
- Пополнение
-
возможно
в кассах банка – 20 000 рублей / 100 долл США / 100 евро, в интернет-банке / банкоматах – без ограничений
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
-
возможно
для новых клиентов вклад открывается при оформлении заявки, размещенной на сайте банка, после чего сотрудник банка связывается и консультирует об условиях предлагаемого продукта (затем в офисе достаточно показать индивидуальный код,пришедший по смс-сообщению после заполнения заявки)
- Дата актуализации
- 01.03.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный (с пакетом услуг)» в 91 городе России
2 179
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
-
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Накопительный (с пакетом услуг)
|6,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный (с пакетом услуг)
|5,63
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Мобильный
|5,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|5,37
|50 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть