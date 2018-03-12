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Удобный

Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк), вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 697
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок хранения вклада
10 000 рублей; прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада; Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 200 000 рублей; при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО, подробнее см. сайт банка
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
244
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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