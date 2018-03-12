Удобный
Валюта
₽
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 697 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада; Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
- минимальная сумма
- срок хранения вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 200 000 рублей; при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО, подробнее см. сайт банка
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 1 городе России
244
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
-
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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-
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