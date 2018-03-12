Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок хранения вклада 10 000 рублей; прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада; Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 200 000 рублей; при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО, подробнее см. сайт банка Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 10:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.