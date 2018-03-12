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Максимальный доход

Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк), вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 393
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • JPY
  • CHF
  • GBP
367 дней
от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,75
367 дней
от 1 000 $ до 500 000 $ 1,4
367 дней
от 1 000 € до 500 000 € 0,5
367 дней
от 100 000 ¥ до 60 000 000 ¥ 0,25
367 дней
от 1 000 CHF до 500 000 CHF 0,15
367 дней
от 1 000 £ до 500 000 £ 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
244
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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