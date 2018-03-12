Максимальный доход Онлайн
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 519 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- JPY
- CHF
- GBP
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|7
|367 дней
|от 1 000 $ до 500 000 $
|1,5
|367 дней
|от 1 000 € до 500 000 €
|0,6
|367 дней
|от 100 000 ¥ до 60 000 000 ¥
|0,5
|367 дней
|от 1 000 CHF до 500 000 CHF
|0,4
|367 дней
|от 1 000 £ до 500 000 £
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 10:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход Онлайн» в 1 городе России
289
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
-
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба
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