Накопительный
Морской Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
29 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|29 дней
|от 1 ₽
|4,5
|29 дней
|от 1 $
|0,05
|29 дней
|от 1 €
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 8 городах России
270
Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
- Адрес
-
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-11-77
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-
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