Актуальный
Экспобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,10%
Сумма
от 50 000 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 063 $
Ставка
2,1%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|366 дней
|540 дней
|от 50 000 $ до 1 500 000 $
|1,1
|1,8
|2,1
|1,8
для действующих клиентов банка минимальная сумма вклада – 20 000 долларов
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
для вкладов на срок 91 и 180 дней – пополнение не предусмотрено; для вкладов сроком 365 дней - предусмотрено в первые 60 дней, для вкладов сроком 540 дней - в первые 120 дней с даты оформления договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете, подробнее см. сайт банка
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Актуальный» в 12 городах России
401
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
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