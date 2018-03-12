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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на срок 91 и 180 дней – пополнение не предусмотрено; для вкладов сроком 365 дней - предусмотрено в первые 60 дней, для вкладов сроком 540 дней - в первые 120 дней с даты оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете, подробнее см. сайт банка Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.