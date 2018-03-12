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Актуальный

Экспобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
до 2,10%
Сумма
от 50 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 063 $
Ставка
2,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 366 дней 540 дней
от 50 000 $ до 1 500 000 $ 1,1 1,8 2,1 1,8

для действующих клиентов банка минимальная сумма вклада – 20 000 долларов

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
для вкладов на срок 91 и 180 дней – пополнение не предусмотрено; для вкладов сроком 365 дней - предусмотрено в первые 60 дней, для вкладов сроком 540 дней - в первые 120 дней с даты оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются в зависимости от фактического количества дней нахождения средств на счете, подробнее см. сайт банка
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Актуальный» в 12 городах России
401
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба

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