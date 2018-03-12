Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: с 1 по 50-й день - 10%, с 51 по 80-й день - 8%, с 81 по 111-й день - 7%, с 112 по 142-й день - 6%, с 143 по 181-й день - 5,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств