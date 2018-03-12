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Накопи к сезону!

Экспобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,51%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
29 793
Ставка
7,51%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 800 000 ₽ до 150 000 000 ₽ 7,51

пять периодов начисления процентов: с 1 по 50-й день - 10%, с 51 по 80-й день - 8%, с 81 по 111-й день - 7%, с 112 по 142-й день - 6%, с 143 по 181-й день - 5,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств

Параметры вклада
Срок действия
с 29.01.2018 по 30.04.2018
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи к сезону!» в 12 городах России
1 213
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба

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