Накопи к сезону!
Экспобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,51%
Сумма
от 800 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
29 793 ₽
Ставка
7,51%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 800 000 ₽ до 150 000 000 ₽
|7,51
пять периодов начисления процентов: с 1 по 50-й день - 10%, с 51 по 80-й день - 8%, с 81 по 111-й день - 7%, с 112 по 142-й день - 6%, с 143 по 181-й день - 5,5%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Срок действия
- с 29.01.2018 по 30.04.2018
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи к сезону!» в 12 городах России
1 213
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
-
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
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