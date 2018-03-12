Вход
Поиск

Пользуйся!

Саратов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 300
Ставка
4,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 100 000 ₽ 4,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пользуйся!» в 1 городе России
82
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 56-04-42

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Звездный 8 15 000 000 ₽ Посмотреть
Подарочный 7,3 5 000 000 ₽ Посмотреть
Рантье 6,8 1 300 000 ₽ Посмотреть
Супер 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Призовой 6 500 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,5 1 ₽ Посмотреть
Шанс 4,5 3 000 ₽ Посмотреть
Годовой 1 800 $ Посмотреть
Полугодовой 0,5 800 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще