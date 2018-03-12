Пользуйся!
Саратов, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,30%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 300 ₽
Ставка
4,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 100 000 ₽
|4,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пользуйся!» в 1 городе России
82
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
- Адрес
-
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 56-04-42
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|1
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|Полугодовой
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