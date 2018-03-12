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Газпромбанк - На удачу

Газпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
77 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 477
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
77 дней
от 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2018 по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газпромбанк - На удачу» в 210 городах России
8 135
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 26 Банкоматы 213 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-07-01 — единая справочная служба
(495) 913-79-99
8 800 100-00-89 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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