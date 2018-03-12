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Сберегательный

Банк Жилищного Финансирования, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 150 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
949
Ставка
7,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
150 дней 370 дней
от 30 000 ₽ 7,7 7,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 10:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 11 городах России
1 844
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Справочная информация
АО «Банк Жилищного Финансирования»
Адрес
123001, Москва, ул. Спиридоновка, 27/24
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-00-26 — единая справочная служба

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