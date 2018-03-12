Вход
Поиск

Вклад для новых клиентов

Ситибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
106 208
Ставка
7,1%
Детальный расчет
Открыть вклад
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день
от 300 000 ₽ 6,5 5,5
от 1 500 000 ₽ 6,8
от 6 000 000 ₽ до 40 000 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2018 по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
при первоначальной сумме вклада от 300 000 рублей предоставляется карта CitiOne+, от 1500000 рублей - Citi Priority, от 6 000 000 рублей - Citigold
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия

Вклад для физических лиц резидентов и нерезидентов РФ, заключивших договор банковского обслуживания в рамках пакета банковских услуг CitiOne с тарифом CitiOne+ в период c 01.02.2018 до 28.02.2018 и не имеющих пакета банковских услуг до даты начала действия акции.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 13:43
Открыть вклад
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад для новых клиентов» в 8 городах России
1 208
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 12 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Стандартный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Срочный (с инвестиционными продуктами) 8 30 000 ₽ Посмотреть
Срочный (с накопительными страховыми продуктами) 7 30 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 6 20 000 ₽ Посмотреть
Нарастающий 5 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще