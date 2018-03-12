Вклад для новых клиентов
Ситибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
106 208 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|от 300 000 ₽
|6,5
|5,5
|от 1 500 000 ₽
|6,8
|—
|от 6 000 000 ₽ до 40 000 000 ₽
|7,1
|—
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2018 по 31.03.2018
- Выплата процентов
-
в конце срока
при первоначальной сумме вклада от 300 000 рублей предоставляется карта CitiOne+, от 1500000 рублей - Citi Priority, от 6 000 000 рублей - Citigold
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
-
Вклад для физических лиц резидентов и нерезидентов РФ, заключивших договор банковского обслуживания в рамках пакета банковских услуг CitiOne с тарифом CitiOne+ в период c 01.02.2018 до 28.02.2018 и не имеющих пакета банковских услуг до даты начала действия акции.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад для новых клиентов» в 8 городах России
1 208
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
-
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
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|5 000 ₽
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|7
|30 000 ₽
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|Премиальный
|6
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|Нарастающий
|5
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