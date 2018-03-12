Параметры вклада Срок действия с 01.02.2018 по 31.03.2018 Выплата процентов в конце срока при первоначальной сумме вклада от 300 000 рублей предоставляется карта CitiOne+, от 1500000 рублей - Citi Priority, от 6 000 000 рублей - Citigold Капитализация нет Специальный вклад сезонный Особые условия Вклад для физических лиц резидентов и нерезидентов РФ, заключивших договор банковского обслуживания в рамках пакета банковских услуг CitiOne с тарифом CitiOne+ в период c 01.02.2018 до 28.02.2018 и не имеющих пакета банковских услуг до даты начала действия акции. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 13:43 Открыть вклад

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.