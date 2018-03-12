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в марте начисляется 6%, в апреле - 8%, в мае - 5%, в июне - 6% годовых годовых; в таблице указана средняя максимальная ставка при условии открытия вклада 1 марта; минимальная средняя ставка при условии открытия вклада 31 марта составит 6,34% годовых

Параметры вклада Срок действия с 01.02.2018 по 31.03.2018 Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад сезонный Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 17:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.