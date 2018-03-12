Удача
КОР, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,45%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
85 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 004 ₽
Ставка
6,45%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|85 дней
|от 200 000 ₽
|6,45
в марте начисляется 6%, в апреле - 8%, в мае - 5%, в июне - 6% годовых годовых; в таблице указана средняя максимальная ставка при условии открытия вклада 1 марта; минимальная средняя ставка при условии открытия вклада 31 марта составит 6,34% годовых
Параметры вклада
- Срок действия
- с 01.02.2018 по 31.03.2018
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удача» в 3 городах России
93
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «КОР»
- Адрес
-
400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Волгоград
- Телефоны
-
(8442) 37-16-30
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