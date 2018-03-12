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Удача

КОР, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,45%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
85 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 004
Ставка
6,45%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
85 дней
от 200 000 ₽ 6,45

в марте начисляется 6%, в апреле - 8%, в мае - 5%, в июне - 6% годовых годовых; в таблице указана средняя максимальная ставка при условии открытия вклада 1 марта; минимальная средняя ставка при условии открытия вклада 31 марта составит 6,34% годовых

Параметры вклада
Срок действия
с 01.02.2018 по 31.03.2018
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удача» в 3 городах России
93
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «КОР»
Адрес
400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Волгоград
Отделения 7 посмотреть на карте
Телефоны
(8442) 37-16-30

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