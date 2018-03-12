Любимым
Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
395 дней
Основные характеристики
- выплата еженедельно или ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
113 630 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|от 350 000 ₽
|7
|от 750 000 ₽
|7,3
|от 1 400 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 06.02.2018 по 30.04.2018
- Выплата процентов
- еженедельно или ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- сезонный
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимым» в 19 городах России
328
Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
-
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
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Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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