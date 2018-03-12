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Любимым

Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 350 000 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата еженедельно или ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
113 630
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней
от 350 000 ₽ 7
от 750 000 ₽ 7,3
от 1 400 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 06.02.2018 по 30.04.2018
Выплата процентов
еженедельно или ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
сезонный
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимым» в 19 городах России
328
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Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Якутск
Отделения 7 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62

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