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Инвестиционный ТКБ

Транскапиталбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,55%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
7 571
Ставка
7,55%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 100 000 ₽ 7,55

указана базовая ставка; при заключении договора инвестиционного страхования жизни процентная ставка составит 8,3% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
+ 0,75% при заключении договора инвестиционного страхования жизни
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный ТКБ» в 36 городах России
1 762
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 17 Банкоматы 44 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-32-00 — единая справочная служба
(495) 777-41-50
(495) 797-32-00

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