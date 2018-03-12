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Годовой Плюс (на карточный счет)

Плюс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
7 096
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
выпускается карта Visa Gold; обслуживается на условиях тарифного плана «Стандарт» в соответствии с действующими тарифами по обслуживанию банковских карт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 09:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой Плюс (на карточный счет)» в 6 городах России
400
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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