Годовой Плюс (на карточный счет)
Плюс Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 096 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 100 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
выпускается карта Visa Gold; обслуживается на условиях тарифного плана «Стандарт» в соответствии с действующими тарифами по обслуживанию банковских карт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 09:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой Плюс (на карточный счет)» в 6 городах России
400
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
- Адрес
-
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-23-72 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
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-
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