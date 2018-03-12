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Надежный - ВИП

Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
100 800
Ставка
7,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
1 400 000 ₽ 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный - ВИП» в 19 городах России
153
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Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Якутск
Отделения 7 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62

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