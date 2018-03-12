Надежный - ВИП
Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,20%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 800 ₽
Ставка
7,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|1 400 000 ₽
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный - ВИП» в 19 городах России
153
Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
-
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
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