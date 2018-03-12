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Социальный Удобный

Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1824 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
60 мес.
от 1 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
проценты начисляются ежедневно
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
детский
Особые условия

Вклад открывается опекуном (попечителем) - юридическим лицом на имя гражданина, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный Удобный» в 15 городах России
94
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 68 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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