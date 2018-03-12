Социальный Удобный
Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1824 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|60 мес.
|от 1 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
проценты начисляются ежедневно
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
Вклад открывается опекуном (попечителем) - юридическим лицом на имя гражданина, в отношении которого установлена опека или попечительство.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный Удобный» в 15 городах России
94
Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
-
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба
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