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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока проценты начисляются ежедневно Капитализация ежемесячно Специальный вклад детский Особые условия Вклад открывается опекуном (попечителем) - юридическим лицом на имя гражданина, в отношении которого установлена опека или попечительство. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.